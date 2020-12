I ragazzini di Roma si menano senza mascherina: maxi rissa al Pincio (VIDEO) (Di domenica 6 dicembre 2020) maxi rissa a Roma e la parola d’ordine era: niente mascherina. Un assembramento con tanto di botte in barba alle restrizioni. Un tam tam che era partito giorni prima sui social: una vera e propria ‘sfida a duello’ tra bande di minorenni. L’appuntamento era per sabato 5 dicembre al Pincio, una delle mete preferite della movida capitolina. E c’erano proprio tutti, anche gli spettaotri che erano lì perché sapevano e volevano gustarsi lo spettacolo, con gli inseparabili telefonini a riprendere lo scempio. Le ragazze presenti erano divertite: “se stanno a fà le carezze regà”. Oltre alla rissa, durata pochi minuti e fino a quando si sono sentite le prime sirene della Polizia che stava accorrendo sul posto, i ragazzini Romani hanno sfidato ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020)e la parola d’ordine era: niente. Un assembramento con tanto di botte in barba alle restrizioni. Un tam tam che era partito giorni prima sui social: una vera e propria ‘sfida a duello’ tra bande di minorenni. L’appuntamento era per sabato 5 dicembre al, una delle mete preferite della movida capitolina. E c’erano proprio tutti, anche gli spettaotri che erano lì perché sapevano e volevano gustarsi lo spettacolo, con gli inseparabili telefonini a riprendere lo scempio. Le ragazze presenti erano divertite: “se stanno a fà le carezze regà”. Oltre alla, durata pochi minuti e fino a quando si sono sentite le prime sirene della Polizia che stava accorrendo sul posto, ini hanno sfidato ...

Robydaen : Nel frattempo, i ragazzini al Pincio... - MoniDiGirolamo : “Ce stavamo pure noi, che tajo!”, l’avremmo detto per un concerto, una manifestazione, un raduno, non certo per una… - rosad24 : @dstcanna @ElisaDospina @sangazzurr Purtroppo sarà così.. vedi anche i ragazzini a Roma ieri sera... ma le famiglie dove sono? - Gaetano40844715 : Centinaia di ragazzini handicappati mentali si danno appuntamento a Roma per una maxi rissa, poi ci domandiamo perc… - Notiziedi_it : Coronavirus Roma, ragazzini assembrati davanti a un ristorante di Ponte Milvio: multati -

