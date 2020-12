«Ho provato il trattamento di detox emozionale ed ecco cosa mi è successo» (Di domenica 6 dicembre 2020) Come sono sicura stia capitando a molte persone in questi mesi, mi è successo spesso, in tempi recenti, di sentirmi psicologicamente vulnerabile, tra preoccupazioni per il lavoro sempre più precario e le varie ansie personali, familiari, di salute. Insomma, che la pandemia da Coronavirus stia impattando sulla nostra psiche è cosa ovvia, ma accettarlo e reagire non è altrettanto semplice. Per questa ragione, consapevole del mio periodo di fragilità, mi sono molto incuriosita quando un’amica (dottoressa) mi ha suggerito di provare il metodo del «detox emozionale», indicato per sciogliere i traumi e ritrovare l’equilibrio, la calma, il sonno. Sarò sincera: la mia prima, istintiva reazione è stata di diffidenza. Mi insospettiva il nome, forse, riportandomi alla mente pratiche simil-sciamaniche da sedicenti guru. Ma il mio scetticismo ha avuto vita breve: la mia amica ha sciolto i vari dubbi e sospetti, spiegandomi che l’esperto che pratica questo trattamento a Milano, lo psicologo Dario Zamboni, esperto in psicologia emozionale, era tutto meno che un “santone”. Così mi sono decisa e ho prenotato una seduta di detox emozionale presso la clinica Sotherga della mia città. Giusto per inquadrare il tipo di approccio di questo protocollo, vi riporto cosa mi ha spiegato il dottor Zamboni al mio arrivo in clinica: «si tratta di un metodo sviluppato, perfezionato e testato dal medico israeliano Nader Butto (lui lo chiama lavaggio energetico emozionale). La combinazione sinergica tra digitopressione di punti trigger e la respirazione intensa (che sta alla persona trattata), permette alle emozioni bloccate, represse e inespresse di venire sciolte e liberate definitivamente. La digitopressione permette in primis di sciogliere le contratture, conseguenza della somatizzazione delle emozioni non espresse e causa di malesseri di varia natura, mentre la respirazione intensa, a seguito di noti processi fisiologici, fa sì che tali contratture non si ripresentino. In questo modo l’effetto di liberazione che si prova alla fine del trattamento sarà duraturo e definitivo». Leggi su vanityfair (Di domenica 6 dicembre 2020) Come sono sicura stia capitando a molte persone in questi mesi, mi è successo spesso, in tempi recenti, di sentirmi psicologicamente vulnerabile, tra preoccupazioni per il lavoro sempre più precario e le varie ansie personali, familiari, di salute. Insomma, che la pandemia da Coronavirus stia impattando sulla nostra psiche è cosa ovvia, ma accettarlo e reagire non è altrettanto semplice. Per questa ragione, consapevole del mio periodo di fragilità, mi sono molto incuriosita quando un’amica (dottoressa) mi ha suggerito di provare il metodo del «detox emozionale», indicato per sciogliere i traumi e ritrovare l’equilibrio, la calma, il sonno. Sarò sincera: la mia prima, istintiva reazione è stata di diffidenza. Mi insospettiva il nome, forse, riportandomi alla mente pratiche simil-sciamaniche da sedicenti guru. Ma il mio scetticismo ha avuto vita breve: la mia amica ha sciolto i vari dubbi e sospetti, spiegandomi che l’esperto che pratica questo trattamento a Milano, lo psicologo Dario Zamboni, esperto in psicologia emozionale, era tutto meno che un “santone”. Così mi sono decisa e ho prenotato una seduta di detox emozionale presso la clinica Sotherga della mia città. Giusto per inquadrare il tipo di approccio di questo protocollo, vi riporto cosa mi ha spiegato il dottor Zamboni al mio arrivo in clinica: «si tratta di un metodo sviluppato, perfezionato e testato dal medico israeliano Nader Butto (lui lo chiama lavaggio energetico emozionale). La combinazione sinergica tra digitopressione di punti trigger e la respirazione intensa (che sta alla persona trattata), permette alle emozioni bloccate, represse e inespresse di venire sciolte e liberate definitivamente. La digitopressione permette in primis di sciogliere le contratture, conseguenza della somatizzazione delle emozioni non espresse e causa di malesseri di varia natura, mentre la respirazione intensa, a seguito di noti processi fisiologici, fa sì che tali contratture non si ripresentino. In questo modo l’effetto di liberazione che si prova alla fine del trattamento sarà duraturo e definitivo».

