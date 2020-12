Ho ‘mariekondato’ casa dei miei e ho imparato una lezione fondamentale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) di Stella Saccà Durante questi giorni di incertezza e di apatia, dove tutto sembra inutile, ho deciso di ‘Mariekondare’ tutta lain cui sono cresciuta e dove ivivono, a Roma. Isono nati negli anni 50, entrambi ex impiegati statali, con posto talmente fisso che anche una vacanza a Brunico un po’ li destabilizzava. Cresciuti senza Ikea, senza Zara, H&M, e senza aver mai traslocato, di roba negli anni ne hanno accumulata tanta. Peccato che siano stati travolti dallo sconforto appena finito il primo armadio. Mio padre ‘si è dato’, lo abbiamo recuperato a fine serata del primo giorno, quando è rientrato e ha deciso di iniziare a buttare, facendo attenzione a non confondersi con i vari post-it: coperte di lana e asciugamani per i canili, abiti e scarpe al vicino diche è ‘ammanicato’ con chi dona ai ...