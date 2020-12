HBO Max presto in Europa, ma l’Italia dovrà aspettare (Di domenica 6 dicembre 2020) La piattaforma streaming HBO Max arriverà in Europa a partire dalla seconda metà del 2021. Lanciata sul mercato americano il 27 maggio scorso, HBO Max è il servizio di streaming di proprietà del colosso WarnerMedia. Esso comprende tutti i contenuti della tv cavo HBO, ma anche programmi di informazione della Cnn. Vi si trovano inoltre canali di animazione con Cartoon Network e Adult Swim, un canale di film classici Tnc (Turner Classic Movies), Crunchyroll per gli anime e Tnt e Tbs per l’intrattenimento. A questi si aggiunge inoltre il catalogo cinematografico di Warner Bros e New Line Cinema e l’universo Dc Comics. Un’offerta di ben 10mila ore di contenuti, per un prezzo di 14,99 dollari al mese, disponibile su smart tv, sistemi operativi mobili, consolle. HBO MAX, una piattaforma in espansione Se HBO Max ha tutti i numeri per conquistare il nostro continente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) La piattaforma streaming HBO Max arriverà ina partire dalla seconda metà del 2021. Lanciata sul mercato americano il 27 maggio scorso, HBO Max è il servizio di streaming di proprietà del colosso WarnerMedia. Esso comprende tutti i contenuti della tv cavo HBO, ma anche programmi di informazione della Cnn. Vi si trovano inoltre canali di animazione con Cartoon Network e Adult Swim, un canale di film classici Tnc (Turner Classic Movies), Crunchyroll per gli anime e Tnt e Tbs per l’intrattenimento. A questi si aggiunge inoltre il catalogo cinematografico di Warner Bros e New Line Cinema e l’universo Dc Comics. Un’offerta di ben 10mila ore di contenuti, per un prezzo di 14,99 dollari al mese, disponibile su smart tv, sistemi operativi mobili, consolle. HBO MAX, una piattaforma in espansione Se HBO Max ha tutti i numeri per conquistare il nostro continente, ...

