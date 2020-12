Guardie svizzere aumentano da gennaio: il nuovo piano (Di domenica 6 dicembre 2020) Guardie svizzere aumentano dal prossimo anno, la decisione presa in seno al papato per aumentare la sicurezza degli ecclesiasti. Il mondo è sempre più insicuro e il Covid-19 non ha fatto altro che mostrare ulteriori criticità strutturali della situazione in cui viviamo. La situazione relativa alla malattia originatasi a Wuhan non ha fatto altro che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 dicembre 2020)dal prossimo anno, la decisione presa in seno al papato per aumentare la sicurezza degli ecclesiasti. Il mondo è sempre più insicuro e il Covid-19 non ha fatto altro che mostrare ulteriori criticità strutturali della situazione in cui viviamo. La situazione relativa alla malattia originatasi a Wuhan non ha fatto altro che L'articolo proviene da Inews.it.

(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 06 DIC – Oggi, applicando la nuova riforma della Guardia Svizzera Pontificia, sono stati promossi 18 nuovi quadri. “Questo per rimanere al passo con le crescenti sfide del ...

Applicando la nuova riforma della Guardia svizzera pontificia, oggi sono stati promossi 18 nuovi quadri. "Questo per rimanere al passo con le crescenti sfide" del più piccolo esercito del mondo e "di ...

