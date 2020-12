Graziano Delrio | capogruppo Pd | ha lanciato l' ultimatum al Governo

(Di domenica 6 dicembre 2020) "Le alleanze si fanno per raggiungere degli obiettivi - ha dichiarato ilPd. Mes,avverte: “Se arriva un no dai 5 stelle cade il” su Notizie.it.

graziano_delrio : Il Pd è entrato nel governo per recuperare la vocazione europeista. Se ci fosse uno stop sul percorso che noi riten… - graziano_delrio : Oltre la pandemia, c’è una notizia allarmante. La politica deve offrire subito soluzioni: cominciamo con l’Assegno… - graziano_delrio : L`Italia ha il tasso di natalità più basso d`Europa e uno dei più bassi del mondo. Tutti i progetti di crescita che… - ItalicoRomanico : @graziano_delrio @Deputatipd @CarmeloLopapa @repubblica pensa che li abbiamo votati per questp: - grandehermano1 : @graziano_delrio @Deputatipd @CarmeloLopapa @repubblica Giusto. L'europa dei delinquenti nazisti. Quindi siete solo… -

"Le alleanze si fanno per raggiungere degli obiettivi - ha dichiarato il Capogruppo Pd. Graziano Delrio ha lanciato l’ultimatum sul Mes al Governo. “Le alleanze si fanno per raggiungere degli obiettiv ..."Il mio governo non cadrà sul Mes, il voto in Parlamento è sulla riforma, non sul suo utilizzo". Le parole pronunciate ieri dal premier Giuseppe Conte non hanno affatto smorzato le polemiche di q ...