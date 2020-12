Grave incidente in tangenziale a Milano: famiglia sterminata, morte madre e figlia (Di domenica 6 dicembre 2020) Un bilancio drammatico quello di un incidente avvenuto sulla tangenziale di Milano all’altezza di Rozzano. Nello schianto sono morte una mamma di 39 anni e la figlia di 12, gravi il padre e altri due figli. L’incidente è stato, con molta probabilità, causata dalla forte ondata di maltempo. La pioggia battente ha ridotto visibilità, causando un tamponamento a catena. famiglia sterminata in un incidente Secondo una prima ricostruzione della dinamica, fatta dalla Polizia Stradale di Milano Ovest, il sinistro si è verificato intorno alle 20 di sabato sera sulla tangenziale Ovest di Milano, tra Rozzano e l’uscita per Pavia. L’auto sulla quale viaggiava la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Un bilancio drammatico quello di unavvenuto sulladiall’altezza di Rozzano. Nello schianto sonouna mamma di 39 anni e ladi 12, gravi il padre e altri due figli. L’è stato, con molta probabilità, causata dalla forte ondata di maltempo. La pioggia battente ha ridotto visibilità, causando un tamponamento a catena.in unSecondo una prima ricostruzione della dinamica, fatta dalla Polizia Stradale diOvest, il sinistro si è verificato intorno alle 20 di sabato sera sullaOvest di, tra Rozzano e l’uscita per Pavia. L’auto sulla quale viaggiava la ...

news_rimini : VIDEO Rimini, incidente in A14: camion si ribalta sulla rampa del casello. Un morto e un ferito grave - Rimini - Cr… - giuliettamazzo : RT @frankysteers: Quindi ci si cerca sul Twitter quando ci si sente attaccati da una critica ma non quando si scatena il dissenso quando si… - MaestroSMorra : L'incidente della ThyssenKrupp di Torino fu un grave incidente sul lavoro avvenuto il 6 dicembre 2007 nello stabili… - RealBarlafuss : @LaBombetta76 @Alessan77616441 @HuffPostItalia Mezzo mondo in crisi perché i giornali scrivono che un ragazzo di 21… - vincecamaggio : Incidente in tangenziale a Milano, famiglia distrutta: deceduta la madre, grave la figlia -