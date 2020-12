Grande Fratello Vip 5: la replica di Francesco Oppini alla notizia dell’innamoramento di Tommaso Zorzi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip ha mostrato e continua a mandare in onda discussioni tra i coinquilini della Casa, ma non per tutti e’ stato cosi’. Infatti, l’amicizia nata tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nascondeva qualcosa di piu’ forte che, in qualche modo, l’influencer ha voluto celare forzatamente. alla fine, pero’, Tommaso ha rivelato il suo amore per Francesco e, una volta appresa la notizia, Oppini ha deciso di replicare pubblicamente. Grande Fratello Vip notizie: Francesco Oppini lascia la Casa, la reazione di Tommaso Zorzi Durante l’ultima messa in onda del programma condotto da ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 dicembre 2020) IlVip ha mostrato e continua a mandare in onda discussioni tra i coinquilini della Casa, ma non per tutti e’ stato cosi’. Infatti, l’amicizia nata tranascondeva qualcosa di piu’ forte che, in qualche modo, l’influencer ha voluto celare forzatamente.fine, pero’,ha rivelato il suo amore pere, una volta appresa laha deciso dire pubblicamente.Vip notizie:lascia la Casa, la reazione diDurante l’ultima messa in onda del programma condotto da ...

trash_italiano : #GFVIP, Serena Grandi annuncia il suo rientro nella casa - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - youremyhof : SEICENTOTRENTACINQUE 635 Pagine di libro di diritto internazionale MA PERCHÉ CAZZO NON SONO ANDATA AL GRANDE FRATEL… - ccaarmencita : RT @star3star3: Tommaso ha scoperto che urtis ha un interesse per lui e vuole abbandonare la casa del grande fratello IO MORTA STESA A TER… - lefossettediMag : RT @goldven_: @MediasetPlay il 24 e il 31 vogliamo harry potter, non il concerto di non mi ricordo chi e il grande fratello vip #HarryPotter -