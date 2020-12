Governo: Delrio, 'politica non è nuova con reincarico a premier e vecchia con rimpasto' (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Parlare di vecchia politica sa di reinterpretazione del populismo e sinceramente mi lascia perplesso. La politica non è nuova quando ti affida un reincarico per la guida del Governo e diventa vecchia quando ti critica e ti stimola a fare meglio. Siamo tutti impegnati, nessuno qui persegue i propri interessi". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziando Delrio, intervistato da 'La Repubblica', replicando al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a proposito di rimpasto ha parlato di vecchia politica. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Parlare disa di reinterpretazione del populismo e sinceramente mi lascia perplesso. Lanon èquando ti affida unper la guida dele diventaquando ti critica e ti stimola a fare meglio. Siamo tutti impegnati, nessuno qui persegue i propri interessi". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziando, intervistato da 'La Repubblica', replicando al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a proposito diha parlato di

graziano_delrio : Il Pd è entrato nel governo per recuperare la vocazione europeista. Se ci fosse uno stop sul percorso che noi riten… - AmorinoMario : @MediasetTgcom24 Meraviglioso compagno #delrio non Dimenticare che stai al governo Nuovamente *abusivo*... La stori… - souchak : @MediasetTgcom24 E allora salutatevi e smettete di mandarvi avvisi e avvertimenti mezzo stampa: se l'Italia è un pa… - MarziaLoreti : Sereno @graziano_delrio siete troppo affezionati occupare abusivamente poltrone,maggioranza nominata per far cadere… - SutterCane16 : @graziano_delrio @CarmeloLopapa @repubblica 'Il Pd è entrato nel governo per recuperare la vocazione europeista.' A… -