Golf, Mayakoba Classic 2020: Grillo in testa dopo il terzo giro, Koepka eliminato (Di domenica 6 dicembre 2020) Si chiude il terzo giro del Mayakoba Classic di Golf, torneo del PGA Tour che vede Emiliano Grillo ancora in testa con 197 (-16) colpi. Alle spalle dell’argentino ci sono Tom Hoge a un colpo di distanza e Viktor Hovland alle sue spalle a due colpi di distanza. Niente da fare invece per Brooks Koepka: l’americano è stato eliminato, out al taglio con 142, par. 2020 senza vittorie per l’ex numero uno al mondo. Da segnalare, infine, uno strepitoso hole in one per Finau, il secondo in carriera. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 dicembre 2020) Si chiude ildeldi, torneo del PGA Tour che vede Emilianoancora incon 197 (-16) colpi. Alle spalle dell’argentino ci sono Tom Hoge a un colpo di distanza e Viktor Hovland alle sue spalle a due colpi di distanza. Niente da fare invece per Brooks: l’americano è stato, out al taglio con 142, par.senza vittorie per l’ex numero uno al mondo. Da segnalare, infine, uno strepitoso hole in one per Finau, il secondo in carriera. SportFace.

