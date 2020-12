Golf | Christiaan Bezhuidenout vince il South African Open 2020 con ampio margine su Jamie Donaldson

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020)Bezuidenhout è il vincitore del, ultimo atto dell’European Tour che precede il torneo finale di Dubai, con i migliori 60 del circuito continentale che si daranno battaglia la settimana prossima negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta della settima sua vittoria da professionista, oltre che terza sul tour europeo, al termine di una competizione dominata fin dall’inizio e chiusa in -18. Non c’è il quadruplo 67, ma il 69 odierno basta e avanza per chiudere con 5 colpi di vantaggio sul gallese, anche lui autore di un -3 oggi. Terza posizione per l’altro big sudo in gara, Dylan Frittelli, che termina a -11 con un colpo di vantaggio sul connazionale Dean Burmester e due su JC Ritchie. Ancora Sudafrica nel ...