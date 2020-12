Giulio Todrani, il concorrente di The Voice ha una figlia super famosa: chi è? (Di domenica 6 dicembre 2020) Giulio Todrani è uno de concorrenti di The Voice Senior, oltre a sorprendere i giudici con le sue doti canori li ha stupiti rivelando il nome di sua figlia, una cantante molto famosa. Lo scorso venerdì è andata in onda la seconda puntata d The Voice Senior, il programma di Antonella Clerici per gli over sessanta. Alle blind auditions si è presentato anche Giulio Todrani, che ha stupito tutti con To Love Somebody di Michael Bolton. Tutti i giudici si sono voltati colpiti dalle sue incredibili doti canore ma poco dopo a stupirli ancora di più la rivelazione: sua figlia è infatti una cantante molto famosa e amata, siete riusciti a riconoscerla nei suoi tratti? LEGGI ANCHE>>>Elettra Lamborghini ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020)è uno de concorrenti di TheSenior, oltre a sorprendere i giudici con le sue doti canori li ha stupiti rivelando il nome di sua, una cantante molto. Lo scorso venerdì è andata in onda la seconda puntata d TheSenior, il programma di Antonella Clerici per gli over sessanta. Alle blind auditions si è presentato anche, che ha stupito tutti con To Love Somebody di Michael Bolton. Tutti i giudici si sono voltati colpiti dalle sue incredibili doti canore ma poco dopo a stupirli ancora di più la rivelazione: suaè infatti una cantante moltoe amata, siete riusciti a riconoscerla nei suoi tratti? LEGGI ANCHE>>>Elettra Lamborghini ...

