Giulia De Lellis lascia l’Italia e il web l’affonda | il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 6 dicembre 2020)Desi è imbattuta oggi in un commento social al veleno che ha sollevato una vera e propria polemica mediatica sulla sua professione. Il commento in questione, rito da un utente, rimanda alla rivelazione social dell’influencer, fatta nelle ultime ore, di un viaggio all’estero pensato per la sua professione, considerato dalla stessa uno dei tanti sacrifici fatti per il lavoro. Un pensiero quello dell’influencer che, tuttavia, ha infiammato il web, in particolare l’utente che ha attaccato, tanto da chiedersi quali fossero i sacrifici fatti nella sua vita. Il commento al veleno ha ricevuto molti like e non è sfuggito a Giulietta, che ha prontamente risposto all’hater. Nel nostro articolo, vi sveliamo cosa è avvenuto su Instagram. Uomini e donne,De...