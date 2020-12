Giugliano, dopo il temporale sprofonda la strada: si apre voragine. Paura tra i residenti (Di domenica 6 dicembre 2020) Si cominciano a contare i danni dopo l’ondata di maltempo che ha travolto l’area nord di Napoli in queste ore. A Giugliano, in via Reginelle, Licola, al confine con il comune di Pozzuoli, si è aperta una voragine a bordo carreggiata. Per fortuna non ci sono feriti. Giugliano, si apre una voragine in via Reginelle. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 6 dicembre 2020) Si cominciano a contare i dannil’ondata di maltempo che ha travolto l’area nord di Napoli in queste ore. A, in via Reginelle, Licola, al confine con il comune di Pozzuoli, si è aperta unaa bordo carreggiata. Per fortuna non ci sono feriti., siunain via Reginelle. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

