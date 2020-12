Giampaolo: «Dobbiamo avere fede, rimonta diverse dalle altre» – VIDEO (Di domenica 6 dicembre 2020) Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le parole del tecnico del Toro Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le parole del tecnico del Toro. RIMONTE – «Questa rimonta è diversa dalle altre. L’abbiamo subita con la squadra che c’era, perdendola per un paio di dettagli soprattutto sui calci piazzati. Le rimonte nelle partite precedenti erano più emotive». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Marcoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le parole del tecnico del Toro Marcoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le parole del tecnico del Toro. RIMONTE – «Questaè diversa. L’abbiamo subita con la squadra che c’era, perdendola per un paio di dettagli soprattutto sui calci piazzati. Le rimonte nelle partite precedenti erano più emotive». Leggi su Calcionews24.com

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le parole del tecnico del Toro ...

Il sangue non solo dei vinti. Il libro postumo di Giampaolo Pansa

Gettare lo sguardo dove gli altri non osano, per pigrizia o per pregiudizio ideologico. E’ stato questo il merito di Giampaolo Pansa (1° ottobre 1935, 12 gennaio 2020) , giornalista di razza prestato ...

