Gf vip, Maria Teresa Ruta vuole soffiare il posto in tv a Mara Venier: la rivelazione (Di domenica 6 dicembre 2020) Maria Teresa Ruta ha palesato al Grande Fratello VIP che prenderebbe volentieri il posto di Mara Venier alla conduzione di Domenica in, il talk-show domenicale di Rai 1. Una confidenza che l’ex giornalista sportiva ha fatto, prestandosi ad un gioco avviato dalla new-entry Cristiano Malgioglio al Gf vip 5 in corso. La volontà espressa dalla biondissima Ruta sta destando tra le reazioni più disparate del web e non si è fatta attendere neanche la risposta dell’attuale conduttrice di Domenica in. Scopriamo insieme cosa è accaduto, in queste ore. Gf vip 2020: Maria Teresa Ruta si presta a un gioco bollente La biondissima gieffina, Maria Teresa Ruta, si è prestata nelle ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 6 dicembre 2020)ha palesato al Grande Fratello VIP che prenderebbe volentieri ildialla conduzione di Domenica in, il talk-show domenicale di Rai 1. Una confidenza che l’ex giornalista sportiva ha fatto, prestandosi ad un gioco avviato dalla new-entry Cristiano Malgioglio al Gf vip 5 in corso. La volontà espressa dalla biondissimasta destando tra le reazioni più disparate del web e non si è fatta attendere neanche la risposta dell’attuale conduttrice di Domenica in. Scopriamo insieme cosa è accaduto, in queste ore. Gf vip 2020:si presta a un gioco bollente La biondissima gieffina,, si è prestata nelle ...

GrandeFratello : Maria Teresa nei panni di Tina Turner ?? Scegli le tue esibizioni preferite: i due Vip che riceveranno più like su… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5: arriva un ciclone dei programmi di Maria De Filippi - shoutathedeviI : RT @SilviaMangiapa1: 6 Dicembre 2020, ore 01:10. Maria Teresa Ruta incorona Tommaso Zorzi e Stefania Orlando come Re e Regina del Sacro Gr… - itsmc17 : RT @SilviaMangiapa1: 6 Dicembre 2020, ore 01:10. Maria Teresa Ruta incorona Tommaso Zorzi e Stefania Orlando come Re e Regina del Sacro Gr… - Alessandra2784 : RT @GrandeFratello: Maria Teresa nei panni di Tina Turner ?? Scegli le tue esibizioni preferite: i due Vip che riceveranno più like su Ins… -