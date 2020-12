‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi confessa a Stefania Orlando di essersi innamorato di Francesco Oppini: la reazione della showgirl (Video) (Di domenica 6 dicembre 2020) In queste ore, i concorrenti del Gf Vip 5 stanno vivendo momenti di grande emozione. In particolare, se Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo le ultime ore insieme in Cucurio, Tommaso Zorzi si sta pian piano riprendendo dall’abbandono di Francesco Oppini. Nelle scorse ore, Zorzi si era confidato con Cristiano Malgioglio che aveva letto in lui un dolore troppo forte per l’autoeliminazione di Francesco. Così, su domanda diretta di Cristiano, Tommaso aveva ammesso di essersene innamorato. Oggi pomeriggio, Tommaso ha deciso di confidarsi anche con la sua fedele amica Stefania Orlando, rivelandole il suo innamoramento: Non so come dirtelo però te lo devo dire, perché preferisco dirtelo ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 dicembre 2020) In queste ore, i concorrenti del Gf Vip 5 stanno vivendo momenti di grande emozione. In particolare, se Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo le ultime ore insieme in Cucurio,si sta pian piano riprendendo dall’abbandono di. Nelle scorse ore,si era confidato con Cristiano Malgioglio che aveva letto in lui un dolore troppo forte per l’autoeliminazione di. Così, su domanda diretta di Cristiano,aveva ammesso di essersene. Oggi pomeriggio,ha deciso di confidarsi anche con la sua fedele amica, rivelandole il suo innamoramento: Non so come dirtelo però te lo devo dire, perché preferisco dirtelo ...

infoitcultura : GF Vip, Francesco Oppini torna sui social: il primo commovente messaggio per Tommaso - infoitcultura : Carlotta Dell'Isola al GF Vip: i Vipponi però non la conoscono. Ecco perché - infoitcultura : “Il vero bluff del GF Vip? Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli!”, parla Soleil Sorge - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in Cucurio fanno un emozionante bilancio della loro avventura… - infoitcultura : Carlotta Dell’Isola entra al GF Vip ma (quasi) tutto il cast non ha idea di chi sia: ecco per quale motivo -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie