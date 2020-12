Gerry Scotti e il Covid: ‘Maria De Filippi come una sorella in quei giorni’ (Di domenica 6 dicembre 2020) Gerry Scotti torna a parlare della propria battaglia vinta contro il Covid nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 5 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. “Adesso riesco a parlarne con grande serenità, so esattamente quello che mi è accaduto” dice a Silvia Toffanin, e spiega come è arrivato al ricovero in ospedale: “Quando ti dicono la parola positivo, pensi di cavartela a casa Però questo status di malessere mio è durato una settimana, quindi sono andato a farmi controllare in ospedale Ero in una struttura dedicata al Covid, e lì il più sano ero io, tra caschi, intubazione, caschi per la respirazione. Lì o le forze ti abbandonano del tutto o reagisci e come in tutte le malattie il saper reagire è una delle componenti della guarigione ”. Gerry ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 6 dicembre 2020)torna a parlare della propria battaglia vinta contro ilnella puntata di Verissimo andata in onda sabato 5 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. “Adesso riesco a parlarne con grande serenità, so esattamente quello che mi è accaduto” dice a Silvia Toffanin, e spiegaè arrivato al ricovero in ospedale: “Quando ti dicono la parola positivo, pensi di cavartela a casa Però questo status di malessere mio è durato una settimana, quindi sono andato a farmi controllare in ospedale Ero in una struttura dedicata al, e lì il più sano ero io, tra caschi, intubazione, caschi per la respirazione. Lì o le forze ti abbandonano del tutto o reagisci ein tutte le malattie il saper reagire è una delle componenti della guarigione ”....

