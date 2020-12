Germania, Luca Tiberi miglior scienziato europeo under 40 (Di domenica 6 dicembre 2020) Era dal 2016 che nessun italiano entrava nella prestigiosa lista dei migliori scienziati under 40. Una assenza dai palcoscenici internazionali che è stata colmata quest’anno da Luca Tiberi, team leader dell’Armenise Harvard Laboratory of Brain Disorders and Cancer dell’Università di Trento e professore al Dipartimento Cibio dell’Ateneo trentino, fresco vincitore dell’EMBO Young Investigators 2020. «Questo premio dimostra che anche in Italia con finanziamenti adeguati si possono raggiungere obiettivi di alto livello» dichiara Luca Tiberi. «Purtroppo la maggior parte dei finanziamenti che abbiamo ricevuto vengono da donazioni di privati: Armenise Harvard Foundation, AIRC e CARITRO. Penso che, per rafforzare la competitività della nostra ricerca di base a livelli europei, si debba ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020) Era dal 2016 che nessun italiano entrava nella prestigiosa lista deii scienziati40. Una assenza dai palcoscenici internazionali che è stata colmata quest’anno da, team leader dell’Armenise Harvard Laboratory of Brain Disorders and Cancer dell’Università di Trento e professore al Dipartimento Cibio dell’Ateneo trentino, fresco vincitore dell’EMBO Young Investigators 2020. «Questo premio dimostra che anche in Italia con finanziamenti adeguati si possono raggiungere obiettivi di alto livello» dichiara. «Purtroppo la maggior parte dei finanziamenti che abbiamo ricevuto vengono da donazioni di privati: Armenise Harvard Foundation, AIRC e CARITRO. Penso che, per rafforzare la competitività della nostra ricerca di base a livelli europei, si debba ...

