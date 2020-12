George Clooney racconta dell’arma italiana custodita dai suoi gemelli (Di domenica 6 dicembre 2020) Il celebre attore, George Clooney, ha svelato l’arma segreta affidata inavvertitamente ai suoi due bambini: un italiano perfetto. L’attore e regista statunitense, George Clooney, ha alle sue spalle una carriera che lo ha reso ad oggi uno degli uomini più famosi e desiderati del pianeta. In seguito al suo impreggiabile esordio nella serie televisiva, E.R. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 6 dicembre 2020) Il celebre attore,, ha svelato l’arma segreta affidata inavvertitamente aidue bambini: un italiano perfetto. L’attore e regista statunitense,, ha alle sue spalle una carriera che lo ha reso ad oggi uno degli uomini più famosi e desiderati del pianeta. In seguito al suo impreggiabile esordio nella serie televisiva, E.R. L'articolo proviene da YesLife.it.

ronniehowlett3 : RT @99per100: #MigliorAttoreDiSempre #BestActorOfAllTime ??? 128esimi di finale ??? Scegli il più grande attore di tutti i tempi tra: Brun… - Italiajin21 : George Clooney: i figli usano l'italiano per prendersi gioco di lui - 99per100 : #MigliorAttoreDiSempre #BestActorOfAllTime ??? 128esimi di finale ??? Scegli il più grande attore di tutti i tempi… - RadioR101 : #R101News: gli crediamo? - Rada00563645 : RT @vogue_italia: People of the Year 2020 George Cloney. Ma anche Selena Gomez, Anthony Fauci e Regina King. Scoprite qui le motivazioni di… -