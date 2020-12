Genovese, la situazione precipita. "Ha violentato un'altra ragazza a Ibiza". La bomba di Giletti (Di domenica 6 dicembre 2020) Seconda indagine su Alberto Genovese, per violenza sessuale. E a Non è l'Arena Massimo Giletti assicura dettagli inediti e testimonianze scabrose. Dopo la 18enne che l'ha accusato di abusi durante una festa a Terrazza Sentimento, il lussuoso attico milanese dell'imprenditore con vista sul Duomo, arriva la conferma: ci sarebbe un altro fascicolo aperto in Procura a Milano in seguito alla denuncia di una 23enne, che ha confessato di essere stata violentata da Genovese durante una festa a Ibiza, in Spagna, a Villa Lolita dove la compagnia di amici di Genovese stava trascorrendo le vacanze la scorsa estate. Giletti ne aveva già parlato settimana scorsa, chiedendo all'amico dell'imprenditore, Daniele Leali, che cosa fosse accaduto quella sera. "Avevano fatto sesso lui, la fidanzata e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Seconda indagine su Alberto, per violenza sessuale. E a Non è l'Arena Massimoassicura dettagli inediti e testimonianze scabrose. Dopo la 18enne che l'ha accusato di abusi durante una festa a Terrazza Sentimento, il lussuoso attico milanese dell'imprenditore con vista sul Duomo, arriva la conferma: ci sarebbe un altro fascicolo aperto in Procura a Milano in seguito alla denuncia di una 23enne, che ha confessato di essere stata violentata dadurante una festa a, in Spagna, a Villa Lolita dove la compagnia di amici distava trascorrendo le vacanze la scorsa estate.ne aveva già parlato settimana scorsa, chiedendo all'amico dell'imprenditore, Daniele Leali, che cosa fosse accaduto quella sera. "Avevano fatto sesso lui, la fidanzata e ...

alexbintqaboos1 : @nonelarena @La7tv Conoscono bene la situazione purtroppo non cambia nulla. Dietro questa gente ci sono amicizie ch… - pioggiauno : Ragaaaa qualcuno ha seguito la vicenda della cena tra la ragazza e l’entourage di Alberto Genovese? Io non ho capi… - Erix_Genovese : Una persona che ha azzeccato il vero senso della situazione. - DIABOLIK_7 : ragazzi violentare le donne non è normale, ci vuole rispetto, sempre. Certi personaggi che fanno del mix potere/sol… - BabboleoNews : E' andata a trovare in carcere l'amico detenuto ma è finita anche lei arrestata. Succede nel penitenziario genovese… -