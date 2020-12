Genoa, Maran: «Morale non buono, ma vogliamo ribaltare questa situazione» (Di domenica 6 dicembre 2020) Rolando Maran ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Genoa Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia della partita contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI Maran SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE «Dobbiamo mettere in campo la carica agonistica e il temperamento che tutti noi che amiamo il Genoa abbiamo dentro. È la carta identità del Genoa e di chi ha indossato questa maglia. Dovremo avere queste caratteristiche domani. Il ko col Parma? Il Morale ovviamente non può essere buono ed è giusto che sia così. vogliamo cose diverse da noi stessi, cose diverse per i tifosi, per la nostra società e lo abbiamo ben chiaro in testa. Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Rolandoha parlato alla vigilia di Fiorentina-Rolando, allenatore del, ha parlato ai microfoni diChannel alla vigilia della partita contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DISUL NOSTRO CANALE YOUTUBE «Dobbiamo mettere in campo la carica agonistica e il temperamento che tutti noi che amiamo ilabbiamo dentro. È la carta identità dele di chi ha indossatomaglia. Dovremo avere queste caratteristiche domani. Il ko col Parma? Ilovviamente non può essereed è giusto che sia così.cose diverse da noi stessi, cose diverse per i tifosi, per la nostra società e lo abbiamo ben chiaro in testa. Il ...

