Gazzetta: contratto Balotelli-Monza, 400mila euro più bonus. Raiola rinuncia alla commissione (Di domenica 6 dicembre 2020) Ultima chiamata per Mario Balotelli: il Brescia di Galliani e Berlusconi. Ingaggiato da svincolato, quindi a costo zero, Super Mario firma un contratto fino a giugno a 400 mila euro più due bonus, uno legato alle presenze e l’altro per la promozione. La Gazzetta spiega che il bonus legato alle presenze scatterà se Balotelli riuscirà a disputare la metà delle partite ancora in calendario in questa stagione. Una trattativa andata a buon fine grazie all’atteggiamento “da amico” del calciatore, ha dichiarato ieri Galliani. Che oggi conferma alla rosea: «La disponibilità di Mario, ma anche quella di Mino Raiola che ha rinunciato a qualsiasi commissione. Con questi presupposti ci siamo messi a trattare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Ultima chiamata per Mario: il Brescia di Galliani e Berlusconi. Ingaggiato da svincolato, quindi a costo zero, Super Mario firma unfino a giugno a 400 milapiù due, uno legato alle presenze e l’altro per la promozione. Laspiega che illegato alle presenze scatterà seriuscirà a disputare la metà delle partite ancora in calendario in questa stagione. Una trattativa andata a buon fine grazie all’atteggiamento “da amico” del calciatore, ha dichiarato ieri Galliani. Che oggi confermarosea: «La disponibilità di Mario, ma anche quella di Minoche hato a qualsiasi. Con questi presupposti ci siamo messi a trattare ...

