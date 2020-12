Gattuso: “Il rinnovo? Ci lavorano i miei avvocati, non è quello che conta, conta lavorare a mio agio” (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Crotone-Napoli. La squadra partenopea ha vinto per 4 reti a 0. E’ stata una gara condotta bene. Ha segnato tutto il tridente “Erano 4 i giocatori davanti, 4-2-3-1 con Zielinski sotto punta. Ma mi è piaciuto lo spirito, il Crotone nel primo tempo meritava qualcosa di più, poi dopo il rosso la gara è cambiata, ma lo sappiamo che in Serie A partite facili non ce ne sono e bisogna battagliare. Il Crotone ha pochi punti, ma esprime un buon gioco, ha un grande allenatore e buoni giocatori ed ha raccolto meno di quello che meritava”. Dopo la Roma, ancora quattro gol, si è abituato al numero 4? “La cosa più importante è non subire gol, siamo la migliore difesa, il tabellone dice 10 ma ne abbiamo presi 7 perché ce ne sono 3 a tavolino. E’ importante perché poi davanti abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore del Napoli, Rino, ha parlato in conferenza stampa al termine di Crotone-Napoli. La squadra partenopea ha vinto per 4 reti a 0. E’ stata una gara condotta bene. Ha segnato tutto il tridente “Erano 4 i giocatori davanti, 4-2-3-1 con Zielinski sotto punta. Ma mi è piaciuto lo spirito, il Crotone nel primo tempo meritava qualcosa di più, poi dopo il rosso la gara è cambiata, ma lo sappiamo che in Serie A partite facili non ce ne sono e bisogna battagliare. Il Crotone ha pochi punti, ma esprime un buon gioco, ha un grande allenatore e buoni giocatori ed ha raccolto meno diche meritava”. Dopo la Roma, ancora quattro gol, si è abituato al numero 4? “La cosa più importante è non subire gol, siamo la migliore difesa, il tabellone dice 10 ma ne abbiamo presi 7 perché ce ne sono 3 a tavolino. E’ importante perché poi davanti abbiamo ...

