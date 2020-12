Gasparri: «Questo governo è la peggiore disgrazia per l’Italia. Ma ora non cade e vi dico perché» (Di domenica 6 dicembre 2020) «Questo governo è la disgrazia peggiore per un Paese in emergenza. Ma invito a guardare i numeri e temo che non sarà mercoledì il giorno del giudizio». Alla vigilia della votazione in Parlamento sul Mes, Maurizio Gasparri fa il punto della situazione all’Adnkronos. Ripete più volte di «auspicare la caduta». Ritiene però che Questo non accadrà la prossima settimana, «senza dover far ricorso a soccoritori palesi od occulti». Una previsione basata su un’analisi dei numeri. Gasparri e i numeri del Senato «Il governo è formato da persone incommentabili. Ma temo che non sarà mercoledì il giorno del giudizio. Invito a guardare i numeri nella loro cruda realtà. Leggo di tutto e di più alla vigilia di Questo voto». Parlano di rischio di crollo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 dicembre 2020) «è laper un Paese in emergenza. Ma invito a guardare i numeri e temo che non sarà mercoledì il giorno del giudizio». Alla vigilia della votazione in Parlamento sul Mes, Mauriziofa il punto della situazione all’Adnkronos. Ripete più volte di «auspicare la caduta». Ritiene però chenon accadrà la prossima settimana, «senza dover far ricorso a soccoritori palesi od occulti». Una previsione basata su un’analisi dei numeri.e i numeri del Senato «Ilè formato da persone incommentabili. Ma temo che non sarà mercoledì il giorno del giudizio. Invito a guardare i numeri nella loro cruda realtà. Leggo di tutto e di più alla vigilia divoto». Parlano di rischio di crollo ...

UBrignone : RT @SecolodItalia1: Gasparri: «Questo governo è la peggiore disgrazia per l’Italia. Ma ora non cade e vi dico perché» - SecolodItalia1 : Gasparri: «Questo governo è la peggiore disgrazia per l’Italia. Ma ora non cade e vi dico perché»… - amici_bitcoin : Quando il ministro Gasparri scrisse questo Tweet il Bitcoin era sceso da circa 7.500$ a circa 4.550$. Sono passati… - GhostRi00817922 : @LucillaMasini Questo Gasparri? - AlessandroGavir : @VeroDeRomanis In questo paese hanno fatto i ministri Gasparri renzi la fornero ... dopo loro può farlo chiunque -