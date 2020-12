Frasi sul riposo | ecco le migliori di oggi 6 Dicembre

Leggi su giornal

(Di domenica 6 dicembre 2020)sul– Dopo un’intensa giornata, un’intensa settimana ilè l’unica cui di cui si ha bisogno. Riposarsi è necessario per ricaricarsi ed essere pronti ad affrontare le sfide che la vita ci pone. Vediamo lesul. Ilnon è ozio, e giacere qualche volte sull’erba di un giorno d’estate ascoltando il mormorio dell’acqua, o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo.Jhon Lubbock L’uomo ozioso non sa godersi il. Albert Einstein Di tanto in tanto bisogna darall’animo, affinchè poi sia più sveglio nel pensare. Fedro Di tropponon è mai morto nessuno. Solo sedendo e riposando l’anima diventa saggia. Samuel Beckett Il ...