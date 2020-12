Francesco Renga, la dedica d’amore alla compagna Diana Poloni: “Per stare con te oggi…” (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesco Renga è il cantautore italiano che da molti anni incanta i suoi fan con la sua voce. Con un totale di 9 album in studio, 2 album live e 3 raccolte è uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale. Nelle ultime settimane sta riscuotendo un notevole successo come giudice del programma All Together Now su Canale 5. È affiancato da Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax. La squadra dei giurati è amatissima dal pubblico e il music talent nella serata di ieri ha registrato il 16.2% di share con 3.586.000 spettatori. Nel corso delle puntate qualche telespettatore ha notato un atteggiamento particolare di Francesco Renga nei confronti di Anna Tatangelo. I due sembrano punzecchiarsi sempre in maniera tenera e alcuni pensano che ci sia qualcosa. Ma il sogno romantico dei fan è destinato ad infrangersi. Infatti il ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 6 dicembre 2020)è il cantautore italiano che da molti anni incanta i suoi fan con la sua voce. Con un totale di 9 album in studio, 2 album live e 3 raccolte è uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale. Nelle ultime settimane sta riscuotendo un notevole successo come giudice del programma All Together Now su Canale 5. È affiancato da Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax. La squadra dei giurati è amatissima dal pubblico e il music talent nella serata di ieri ha registrato il 16.2% di share con 3.586.000 spettatori. Nel corso delle puntate qualche telespettatore ha notato un atteggiamento particolare dinei confronti di Anna Tatangelo. I due sembrano punzecchiarsi sempre in maniera tenera e alcuni pensano che ci sia qualcosa. Ma il sogno romantico dei fan è destinato ad infrangersi. Infatti il ...

