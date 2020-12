Foulon sogna il Belgio e rivela | “Benevento | ci ho pensato un po’ prima di accettare”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ tornato di recente a disposizione di Inzaghi dopo aver saltato per infortunio le sfide con Fiorentina e Juventus. Daam, terzino belga classe ’99, ai microfoni del quotidiano “La Derniere Heure” non ha nascosto l’ambizione di vestire la maglia della Nazionale del suo paese. “Non ho ancora parlato con il ct Roberto Martinez, non sono stato convocato neanche in under 21. Certo, coltivo il sogno di giocare con la maglia deldopo aver fatto una buona trafila nelle giovanili, ma per il momento nessun contatto”. Un sogno, quello di unirsi alla selezione belga che passa inevitabilmente per Benevento: “All’inizio è stato un po’ destabilizzante pensare che sarebbe stato Inzaghi ad allenarmi, ora voglio continuare a imparare e consolidare il mio posto in squadra. Sono ancora giovane e ho ancora molta strada ...