Fortnite | niente eventi fisici per il 2021!

Gli eventi in presenza di Fortnite subiranno un arresto per tutto il 2021. Ad annunciarlo è Epic Games con un post sul suo blog ufficiale Brutta bestia la pandemia globale. Lo sa bene anche il mondo dei videogiochi che per tutto il 2020 ha subito ritardi, rinvii perentori e sopratutto la cancellazione di tutti gli eventi in presenza che da sempre costituiscono una delle componenti più allettanti di questo settore. Vi basti pensare che vetrine come i The Game Awards si svolgeranno online. Ora, la stessa Epic ha dichiarato che anche Fortnite subirà lo stesso trattamento: niente eventi fisici per tutto il 2021. Epic Games: "Stop agli eventi in presenza per Fortnite nel 2021, ma le occasioni online non mancheranno"

