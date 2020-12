Formula 1 - Gp Sakhir: Perez vince e piange di gioia, Harakiri Mercedes ai box. Ritiro Leclerc (Di domenica 6 dicembre 2020) Il messicano vince una delle gare più pazze della storia della F1. Seconda posizione per il pilota della Renault. Sul podio anche l'altra Racing Point di Stroll. Clamoroso errore ai box della Casa di ... Leggi su today (Di domenica 6 dicembre 2020) Il messicanouna delle gare più pazze della storia della F1. Seconda posizione per il pilota della Renault. Sul podio anche l'altra Racing Point di Stroll. Clamoroso errore ai box della Casa di ...

GracenoteLive : Formula 1??? - Most race starts before first win in @F1 190 - Sergio Perez (2020 Sakhir GP) 130 - Mark Webber (2009… - SkySportF1 : ?? MICK SCHUMACHER È CAMPIONE DEL MONDO? ?? SUO IL TITOLO FORMULA 2 2020 ?? I risultati ? - SkySportF1 : Mick Schumacher campione Formula 2: le FOTO dopo il traguardo del GP Sakhir #SkyMotori #F1 #Formula1 #SakhirGP ????… - sportface2016 : #SakhirGP | Le parole di #Russell nel post gara - sportli26181512 : Formula 1, Perez vince a Sakhir: il Messico torna al successo dopo 50 anni: Sergio Perez diventa il secondo messica… -