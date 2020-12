Fondi per le luminarie, è polemica: "Risorse usate male dal Comune" (Di domenica 6 dicembre 2020) Il gruppo San Rocco in Porto ha ringraziato i commercianti per le luminarie natalizie, contestando sui social l'Amministrazione: "La nostra gratitudine va a loro dato che gli amministratori hanno ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 6 dicembre 2020) Il gruppo San Rocco in Porto ha ringraziato i commercianti per lenatalizie, contestando sui social l'Amministrazione: "La nostra gratitudine va a loro dato che gli amministratori hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondi per Fondi per le luminarie, è polemica: "Risorse usate male dal Comune" IL GIORNO Ascoli, dal fondo lo slancio per ripartire

Più giù di così i bianconeri non possono andare: infatti la vittoria della Cremonese ha lasciato all’ultimo posto l’Entella e il Picchio ...

LA CENA DI NATALE

Come tutti gli anni, come sempre, la famiglia si è riunita per il Natale. Ogni anno aumenta il numero dei parenti, una volta erano solo il padre, la madre e i quattro figli, e l’albero illuminato in s ...

