Follia in autostrada | esce dal casello in monopattino

Rosa Scognamiglio L'uomo, sprovvisto di casco, è uscito al casello di Montecchio Maggiore a bordo del monopattino elettrico nella corsia riservata al Telepass Sta facendo il giro del web il video in cui si vede un uomo a bordo di un monopattino elettrico imboccare l'uscita del casello dell'autostrada A4, a Montecchio Maggiore. Il filmato è stato girato da un camionista che, una volta arrivato all'altezza del casello, si è visto sbucare davanti il monopattino. L'ignoto conducente, sprovvisto di casco, ha imboccato la corsia riservata al Telepass, ha "dribblato" la sbarra per poi proseguire il viaggio come se nulla fosse. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube Welcome to favelas. "Non è da crederci. - dice l'autore del filmato mentre riprende la ...

