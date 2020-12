Foggia-Palermo, i rosa cercano i tre punti allo “Zaccheria”: la ricetta di Boscaglia per battere i rossoneri (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Palermo torna a giocare in trasferta.Dopo cinque gare di fila tra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”, i rosanero faranno scalo a Foggia per la sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma alle ore 14.00.Il rocambolesco pareggio maturato contro la Viterbese - penultima in classifica con il peggiore attacco del torneo - pesa ancora. Ma i siciliani che, mercoledì pomeriggio hanno pagato a caro prezzo errori, distrazioni e amnesie, hanno la chance per rifarsi subito. “Voglio vedere la determinazione che abbiamo avuto fino al gol del vantaggio contro la Viterbese, non voglio rivedere un atteggiamento passivo avuto dopo la rete di vantaggio. Ci siamo adagiati come se avessimo già vinto, bisogna essere più aggressivi e feroci. La squadra sa che può fare questo, direi che mi stanno ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) Iltorna a giocare in trasferta.Dopo cinque gare di fila tra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”, inero faranno scalo aper la sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma alle ore 14.00.Il rocambolesco pareggio maturato contro la Viterbese - penultima in classifica con il peggiore attacco del torneo - pesa ancora. Ma i siciliani che, mercoledì pomeriggio hanno pagato a caro prezzo errori, distrazioni e amnesie, hanno la chance per rifarsi subito. “Voglio vedere la determinazione che abbiamo avuto fino al gol del vantaggio contro la Viterbese, non voglio rivedere un atteggiamento passivo avuto dopo la rete di vantaggio. Ci siamo adagiati come se avessimo già vinto, bisogna essere più aggressivi e feroci. La squadra sa che può fare questo, direi che mi stanno ...

