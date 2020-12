Foggia-Palermo, back to the past: gioie e dolori nei precedenti, il pari a Trapani costò la Serie B. L’ultima sfida firmata Trajkovski (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Palermo di Roberto Boscaglia domenica (ore 14,00) affronterà al 'Pino Zaccheria' il Foggia.La compagine rosanero dopo il pareggio rocambolesco della settimana nella sfida casalinga contro la Viterbese ha intenzione di tornare alla vittoria per raggiungere nuovamente la zona play-off. La sfida tra rossoneri e rosanero annovera un precedente davvero amaro per i tifosi del Palermo che di certo non avranno dimenticato la sfida del 4 giugno 1989. I rosa arrivarono all'ultima giornata di quel campionato di Serie C1 con 42 punti (2 in meno dei satanelli) all'attivo e per conquistare l'agognata promozione avrebbero dovuto battere e quindi superare i n classifica i pugliesi. La gara però si mise male per quel Palermo guidato da Rumignani che, nonostante la ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) Ildi Roberto Boscaglia domenica (ore 14,00) affronterà al 'Pino Zaccheria' il.La compagine rosanero dopo il pareggio rocambolesco della settimana nellacasalinga contro la Viterbese ha intenzione di tornare alla vittoria per raggiungere nuovamente la zona play-off. Latra rossoneri e rosanero annovera un precedente davvero amaro per i tifosi delche di certo non avranno dimenticato ladel 4 giugno 1989. I rosa arrivarono all'ultima giornata di quel campionato diC1 con 42 punti (2 in meno dei satanelli) all'attivo e per conquistare l'agognata promozione avrebbero dovuto battere e quindi superare i n classifica i pugliesi. La gara però si mise male per quelguidato da Rumignani che, nonostante la ...

WiAnselmo : #Foggia-#Palermo, back to the past: gioie e dolori nei precedenti, il pari a Trapani costò la Serie B. L'ultima sfi… - Mediagol : #Foggia-#Palermo, back to the past: gioie e dolori nei precedenti, il pari a Trapani costò la Serie B. L'ultima sfi… - zazoomblog : Foggia-Palermo Boscaglia punta sull’esperienza: allo ‘Zaccheria’ rosa più maturi e coperti - #Foggia-Palermo… - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'Oggi la sfida contro il #Palermo. #Foggia, #Marchionni avverte «Vietati i cali di concentraz… - WiAnselmo : #Foggia-#Palermo, Marchionni sfida Boscaglia: sono 28 i convocati rossoneri, out Gentile -