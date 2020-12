Firenze Canoni affitto | 9 milioni da Regione per famiglie a basso reddito e per l’emergenza Covid

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 6 dicembre 2020) Oltre 9di contributi per idi locazione. E’ quanto la, con un apposito decreto, erogherà ai Comuni toscani per sostenere le, per le quali è difficile riuscire a sostenere il peso della rata mensile. Un terzo della cifra complessiva (esattamente 9e 261 mila euro) sarà utilizzato per coprire integralmente il fabbisogno relativo al bando straordinario per-19: un contributo pari a circa la metà del canone di locazione per 3 mesi, destinato a chi, nel periodo marzo-maggio, ha avuto una riduzione deldi oltre il 30%. La restante cifra andrà invece a coprire il bando2020 ordinario: le somme saranno erogate dai Comuni ...