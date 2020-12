Fiorentina | no a maxi offerta dall’Inghilterra per Kouamé Le ultime

(Di domenica 6 dicembre 2020) Laha rifiutato 25 milioni di europer la cessione di Christian. Lesull’attaccante viola Laha rifiutato 25 milioni di europer la cessione in estate di Christian. L’ex attaccante del Genoa rappresenta una valido investimento che la società viola vorrebbe tutelare negli anni. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : La Nazione: “Crisi Fiorentina, ingaggi maxi ma rendimento da pensionati” - Fiorentinanews : La Nazione: Ingaggi maxi, ma rendimento da pensionati #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina maxi

Labaro Viola

La Fiorentina ha rifiutato 25 milioni di euro dall'Inghilterra per la cessione di Christian Kouamé. Le ultime sull'attaccante viola ...Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'attaccante Kouame arrivato quasi un anno fa in riva all'Arno che si troverà di fronte la sua ex squadra ...