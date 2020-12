Fiorentina, i convocati di Prandelli per il Genoa (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore viola Cesare Prandelli ha diramato la lista di giocatori convocati per l’impegno casalingo di lunedì sera contro il Genoa. Manca solamente il giovane Montiel, eroe di Udine in Coppa Italia: Portieri: Dragowski, Terracciano;Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti;Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Pulgar, Saponara, Valero;Attaccanti: Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Foto: Twitter Fiorentina ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore viola Cesareha diramato la lista di giocatoriper l’impegno casalingo di lunedì sera contro il. Manca solamente il giovane Montiel, eroe di Udine in Coppa Italia: Portieri: Dragowski, Terracciano;Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti;Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Pulgar, Saponara, Valero;Attaccanti: Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Foto: Twitterufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Maran: "Essere da Genoa dalla testa ai piedi"

Reduce da quattro sconfitte consecutive il tecnico del Genoa Maran rimane in bilico, nonostante la fiducia confermata in settimana dopo la sconfitta con il Parma e si giocherà molto del suo futuro dom ...

