Finale Autumn Nations Cup: l'Inghilterra piega ai supplementari la baby Francia (Di domenica 6 dicembre 2020) I baby della Francia mettono all'angolo l'Inghilterra per 79', poi una meta all'ultimo secondo regala i supplementari alla squadra del c.t. Eddie Jones, che riesce a spuntarla alla sudden death dei ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 dicembre 2020) Idellamettono all'angolo l'per 79', poi una meta all'ultimo secondo regala ialla squadra del c.t. Eddie Jones, che riesce a spuntarla alla sudden death dei ...

Gazzetta_it : #Rugby Finale #AutumnNationsCup: l’#Inghilterra piega ai supplementari la baby #Francia - ALLRUGBY : A Twickenham in finale di Autumn Cup, Inghilterra avanti sulla Francia 3-0 #ENGvFRA - AndreaRo85 : RT @CanaleOvale: ?? NUOVO EPISODIO! ?? Le ultime partite dell'Autumn Nations Cup prima della fase finale. ?? Sta per volgere al termine anc… - QuiMediaset_it : #AutumnNationsCup, le finali in esclusiva in chiaro sul #Canale20 e su @Sport_Mediaset Oggi @Federugby scende in… - infoitsport : Rugby - Autumn Nations Cup: Sei cambi nella Francia per la finale -