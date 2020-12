Festa anti Covid in casa: arriva la polizia, multa record (Di domenica 6 dicembre 2020) Succede in provincia di Trapani dove in una casa la polizia ha beccato 13 ragazzi intenti a festeggiare un compleanno. Maxi multa per i presenti. C’è il Covid, ma organizzano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 6 dicembre 2020) Succede in provincia di Trapani dove in unalaha beccato 13 ragazzi intenti a festeggiare un compleanno. Maxiper i presenti. C’è il, ma organizzano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

