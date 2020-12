Fedez inseguito da un suv: il ragazzo era armato (Di domenica 6 dicembre 2020) Grande paura in piena notte per Fedez a bordo della sua Lamborghini. Il cantante è stato seguito in maniera sospetta ed è stato costretto a chiamare la polizia. Un suv nero ha incominciato ad inseguirlo per circa 15 minuti e il rapper ha vissuto momenti di grandissima tensione, anche perché il ragazzo in questione si è rivelato essere armato. Tuttavia, l’inseguimento potrebbe affondare le radici in un vero e proprio pedinamento in quanto il ragazzo in questione era un investigatore. Ma andiamo a scoprire ulteriori dettagi su questa triste vicenda. Fedez inseguito da un auto: paura per il rapper Sta facendo molto scalpore l’ultimo episodio che ha visto protagonista Fedez. Tutto è successo a Milano, quando il noto rapper stava rincasando a bordo della sua Lamborghini. A ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 6 dicembre 2020) Grande paura in piena notte pera bordo della sua Lamborghini. Il cantante è stato seguito in maniera sospetta ed è stato costretto a chiamare la polizia. Un suv nero ha incominciato ad inseguirlo per circa 15 minuti e il rapper ha vissuto momenti di grandissima tensione, anche perché ilin questione si è rivelato essere. Tuttavia, l’inseguimento potrebbe affondare le radici in un vero e proprio pedinamento in quanto ilin questione era un investigatore. Ma andiamo a scoprire ulteriori dettagi su questa triste vicenda.da un auto: paura per il rapper Sta facendo molto scalpore l’ultimo episodio che ha visto protagonista. Tutto è successo a Milano, quando il noto rapper stava rincasando a bordo della sua Lamborghini. A ...

