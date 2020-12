Fauci | «Mascherine e distanziamento sociale ancora necessarie anche dopo il vaccino contro il Coronavirus»

Leggi su open.online

(Di domenica 6 dicembre 2020) No, ililnon è la bacchetta magica. E quando sarà disponibile al pubblico, la nostra vita non tornerà immediatamente come quella di prima. Parola di Anthony, consigliere della Casa Bianca per l’emergenza, che spiega a Jake Tapper della CNN a State of the Union checontinueranno a esserecon l’arrivo della vaccinazione. «Ovviamente, con unefficace al 90%, potresti sentirti molto più sicuro», spiegasecondo quanto riporta Cnbc. Ma il consiglio è «di non abbandonare tutte le misure di salute pubblica solo perché sono state vaccinate».se, per la popolazione generale, potrebbe ...