Fatebenefratelli | domani alle 17 l’accensione dell’Albero della Fedeltà

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa divulgata dall’ospedalesuldi Natale. Lunedì 7 dicembreore 17.00 l’OspedaleSacro Cuore di Gesù, nel cortilestruttura sanitaria di viale Principe di Napoli a Benevento, avverràdi Natale, l’alberoche ricorda la nostraal Signore. In mezzo a questa pandemia, alla vita resa più difficile elotte quotidiane, rimaniamo fedeli a Lui – ha voluto ricordare il Rev.do Padre Fra Gian Marco Languez, OH Superiore del Ospedale Sacro Cuore di Gesù-. Una iniziativa ...

infomobilitaMi : ??Domani #1dicembre, semafori non operativi per lavori @gruppo_a2a ore 8.30-12.30: - SAN MARCO/FATEBENEFRATELLI -… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatebenefratelli domani

anteprima24.it

Benevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa divulgata dall’ospedale Fatebenefratelli sull’accensione dell’albero di Natale. Lunedì 7 dicembre alle ore 17.00 l’Ospedale Fatebenefratelli Sacro ...Al via da domani le misure di primo livello per il contenimento dell’inquinamento, previste dal Piano Anti-Smog, che però quest’anno, su indicazioni della Regione, non riguarderanno la mobilità veicol ...