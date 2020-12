Fantacalcio, Hellas Verona-Cagliari: Zaccagni o autogol Faragò? Di chi è il gol? (VIDEO) (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo la rete annullata all’Hellas Verona, la squadra di casa passa in vantaggio contro il Cagliari e lo fa sull’asse di due dei giocatori più importanti: Faraoni, bravo a scattare in posizione regolare e Zaccagni, pronto a raccogliere l’assist del compagni e appoggiare in rete anticipando Faragò. Ma c’è un dubbio per gli appassionati di Fantacalcio. Zaccagni e Faragò arrivano sul pallone nel momento giusto. Di chi è il gol? Non sembrano esserci dubbi, l’ultimo tocco è di Zaccagni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo la rete annullata all’, la squadra di casa passa in vantaggio contro ile lo fa sull’asse di due dei giocatori più importanti: Faraoni, bravo a scattare in posizione reare e, pronto a raccogliere l’assist del compagni e appoggiare in rete anticipando. Ma c’è un dubbio per gli appassionati diarrivano sul pallone nel momento giusto. Di chi è il? Non sembrano esserci dubbi, l’ultimo tocco è di. SportFace.

Finisce 1-1 la partita tra Verona e Cagliari. Nel primo tempo è il Verona a passare in vantaggio con il tap-in vincente si Zaccagni sul cross basso di Faraoni. Nel secondo tempo il Cagliari pareggia c ...

