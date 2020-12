Famosa attrice ritorna nella Casa del Grande Fratello Vip | ecco di chi si tratta

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 6 dicembre 2020) Serena Grandi dopo la seconda edizione delVip,nuovamente all’interno dellapiù spiata d’Italia. Non sappiamo se come ospite (come era inizialmente accaduto con Giacomo Urtis adesso diventato concorrente ufficiale) oppure si rimetterà in gioco. Serena GrandidelVip, l’annuncio L’è stato un volto indimenticabile... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.