F1, Sergio Perez regala un successo storico al Messico e alla Racing Point! Russell danneggiato dal pasticcio Mercedes, naufragio Ferrari (Di domenica 6 dicembre 2020) Sergio Perez fa saltare il banco in Bahrain e conquista in maniera a dir poco clamorosa la sua prima vittoria in carriera, aggiudicandosi un memorabile Gran Premio di Sakhir 2020. Il messicano della Racing Point, al 10° podio in Formula 1, si è reso protagonista di una rimonta leggendaria dopo essersi ritrovato in fondo al gruppo in 18ma posizione al termine di un primo giro in cui è stato centrato da Charles Leclerc (subito out insieme a Verstappen). Completano il podio più incredibile del campionato Esteban Ocon (2° con la Renault, prima top3 in carriera) e Lance Stroll (3° con l'altra Racing Point). Domenica da incubo per la Ferrari, che resta a bocca asciutta con il 12° posto finale di Sebastian Vettel e con il ritiro di Leclerc. La gara comincia con la fantastica partenza di ...

