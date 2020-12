F1 Sakhir 2020 | Gara - Diretta esclusiva ore 18 | 10 Sky Sport | Differita TV8

Leggi su digital-news

(Di domenica 6 dicembre 2020) La solita Mercedes anche senza Lewis Hamilton ed un super Charles Leclerc (ore 18:10 SkyTV8) riuscito a portare la Ferrari in seconda fila nonostante tutti i problemi in termini di performance. Eccolo qui il film delle qualifiche sotto i riflettori del secondo appuntamento della Formula 1 in Bahrain, su un circuito accorciato e diverso da quello tradizionale che ricorda gli ovali della Indycar. A prendersi la pole position approfittando dell'assenza del compagno di team Lewis Hamilton, fermo...