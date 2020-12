F1, Romain Grosjean chiede un test per chiudere la carriera. Toto Wolff gli offre la Mercedes (Di domenica 6 dicembre 2020) Romain Grosjean ha dovuto chiudere anzitempo la propria stagione e probabilmente ha concluso la sua carriera in F1 in maniera traumatica. Il terribile incidente di settimana scorsa, quando riuscì a evadere dalla sua monoposto in fiamme, gli ha procurato alcune ustioni alle mani e dunque dovrà osservare un periodo di riposo. Salterà il GP del Sakhir in programma oggi omeriggio e anche il GP di Abu Dhabi di domenica 13 dicembre. Il prossimo anno non correrà più per la Haas e dunque il GP del Bahrain potrebbe essere stato il suo ultimo Gran Premio nel Circus (conclusosi nel corso del primo giro in un modo terribile). L’incidente in curva 3 che ha spaccato letteramente in due la sua vettura è ancora nella mente di tutti, il transalpino è rimasto intrappolato in quell’inferno di fuoco per 28 secondi ed è vivo per miracolo. ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020)ha dovutoanzitempo la propria stagione e probabilmente ha concluso la suain F1 in maniera traumatica. Il terribile incidente di settimana scorsa, quando riuscì a evadere dalla sua monoposto in fiamme, gli ha procurato alcune ustioni alle mani e dunque dovrà osservare un periodo di riposo. Salterà il GP del Sakhir in programma oggi omeriggio e anche il GP di Abu Dhabi di domenica 13 dicembre. Il prossimo anno non correrà più per la Haas e dunque il GP del Bahrain potrebbe essere stato il suo ultimo Gran Premio nel Circus (conclusosi nel corso del primo giro in un modo terribile). L’incidente in curva 3 che ha spaccato letteramente in due la sua vettura è ancora nella mente di tutti, il transalpino è rimasto intrappolato in quell’inferno di fuoco per 28 secondi ed è vivo per miracolo. ...

