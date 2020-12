F1, multa di 20.000 dollari per la Mercedes per il ‘caos gomme’. Nessuna penalità per George Russell (Di lunedì 7 dicembre 2020) No, così non l’avevamo mai vista. La Mercedes è senza dubbio tra le deluse del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Le Frecce Nere, con un pessimo lavoro ai box, hanno vanificato quella che sarebbe stata una quasi certa doppietta, gestendo in maniera poco lucida la situazione di corsa nel momento in cui è scattato il regime di Safety Car, causato dalla Williams di Aitken, rovinato contro le barriere danneggiando la sua ala posteriore. A Russell viene montata un gomma media destinata a Bottas: i meccanici se ne accorgono nella sosta del finlandese, al quale vengono rimontate le gomme dure vecchie per non mescolare ulteriormente i due treni di gomme medie tra i piloti. George quindi il giro successivo torna ai box, viene equipaggiato con la gomme media ‘mancante’ e riparte in quinta posizione. Un caos che ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) No, così non l’avevamo mai vista. Laè senza dubbio tra le deluse del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Le Frecce Nere, con un pessimo lavoro ai box, hanno vanificato quella che sarebbe stata una quasi certa doppietta, gestendo in maniera poco lucida la situazione di corsa nel momento in cui è scattato il regime di Safety Car, causato dalla Williams di Aitken, rovinato contro le barriere danneggiando la sua ala posteriore. Aviene montata un gomma media destinata a Bottas: i meccanici se ne accorgono nella sosta del finlandese, al quale vengono rimontate le gomme dure vecchie per non mescolare ulteriormente i due treni di gomme medie tra i piloti.quindi il giro successivo torna ai box, viene equipaggiato con la gomme media ‘mancante’ e riparte in quinta posizione. Un caos che ha ...

OA_Sport : F1, multa di 20.000 dollari per la Mercedes per il ‘caos gomme’. Nessuna penalità per George Russell - violazz1 : RT @Gianludale27: €20,000 di multa alla Mercedes per aver montato sulla vettura di Russell le gomme di Bottas. George mantiene i punti conq… - Manuel_Ghzz : RT @Franco32656300: ?? Fa differenza perché prendo una multa da 225 €. Ci arriva da solo o devo chiamare #Gallera. Le devo fare un disegnino… - Sabina1956 : RT @Franco32656300: ?? Fa differenza perché prendo una multa da 225 €. Ci arriva da solo o devo chiamare #Gallera. Le devo fare un disegnino… - arual812 : RT @SmilexTech: Nessuna penalità per Russell. Solo una multa di 20.000 € a Mercedes per lo scambio di gomme @Corriere @FUnoAT #SahkirGP #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : multa 000 FORMIA - NEL 2019 MULTE PER 1.800.000 EURO Tutto Golfo Fiat 500X 2.0 MultiJet 140 CV AT9 4x4 Cross del 2015 usata a L'Aquila

Annuncio vendita Fiat 500X 2.0 MultiJet 140 CV AT9 4x4 Cross usata del 2015 a L'Aquila nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

La fondazione della Caritas che salva le famiglie affamate dal Covid

Per sopravvivere, molte famiglie, per lo più indirizzate dai parroci, bussano alla porta del Vicariato. "Da luglio, è più che ...

Annuncio vendita Fiat 500X 2.0 MultiJet 140 CV AT9 4x4 Cross usata del 2015 a L'Aquila nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Per sopravvivere, molte famiglie, per lo più indirizzate dai parroci, bussano alla porta del Vicariato. "Da luglio, è più che ...