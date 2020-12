F1, Mercedes sotto investigazione per il cambio gomme a George Russell. Rischio beffa, oltre al danno (Di domenica 6 dicembre 2020) Termina con un nono posto il Gran Premio di Sahkir per George Russell. Il britannico della Mercedes, pilota designato per rimpiazzare il connazionale Lewis Hamilton, assente dopo aver contratto il Coronavirus, ha dato spettacolo e controllato più di metà gara prima di perdere la corsa ai box. L’inglese ha dato del filo da torcere al compagno di box Valtteri Bottas sin dallo spegnimento dei semafori. Russell, regolarmente iscritto alla massima formula con la Williams, ha beffato nei primi metri il finnico che forse non si attendeva un tale spunto dal ‘nuovo’ teammate. George ha controllato il Gran Premio ed è stato molto abile nel sorpassare il compagno nelle fasi finali quando tutto sembrava perso. Un magico attacco alla curva 7 ha messo la ciliegina su una torta perfetta, rovinata ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Termina con un nono posto il Gran Premio di Sahkir per. Il britannico della, pilota designato per rimpiazzare il connazionale Lewis Hamilton, assente dopo aver contratto il Coronavirus, ha dato spettacolo e controllato più di metà gara prima di perdere la corsa ai box. L’inglese ha dato del filo da torcere al compagno di box Valtteri Bottas sin dallo spegnimento dei semafori., regolarmente iscritto alla massima formula con la Williams, hato nei primi metri il finnico che forse non si attendeva un tale spunto dal ‘nuovo’ teammate.ha controllato il Gran Premio ed è stato molto abile nel sorpassare il compagno nelle fasi finali quando tutto sembrava perso. Un magico attacco alla curva 7 ha messo la ciliegina su una torta perfetta, rovinata ...

