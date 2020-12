F1, Mattia Binotto: “Grande felicità per il successo di Mick Schumacher e della FDA. La presenza di Alonso nei test? Non siamo d’accordo” (Di domenica 6 dicembre 2020) Una giornata speciale. La vittoria del tedesco Mick Schumacher nel campionato FIA di F2 ha regalato una grande emozione, per la storia del ragazzo e quanto ha saputo mettere in pista. Un successo di cui può andar fiera la Ferrari, visto che l’Academy di cui Mick fa parte si arricchisce di un titolo e ha visto confrontarsi due racing driver per la palma del migliore. Il riferimento è al britannico Callum Ilott, giunto secondo nella classifica generale della categoria. A esprimere la sua soddisfazione, ai microfoni di Sky Sport, è stato anche il Team Principal della scuderia di Maranello Mattia Binotto. “Una grande soddisfazione per quanto fatto da Mick e per tutta la Ferrari Driver Academy, dal momento che i nostri piloti si sono posti ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Una giornata speciale. La vittoria del tedesconel campionato FIA di F2 ha regalato una grande emozione, per la storia del ragazzo e quanto ha saputo mettere in pista. Undi cui può andar fiera la Ferrari, visto che l’Academy di cuifa parte si arricchisce di un titolo e ha visto confrontarsi due racing driver per la palma del migliore. Il riferimento è al britannico Callum Ilott, giunto secondo nella classifica generalecategoria. A esprimere la sua soddisfazione, ai microfoni di Sky Sport, è stato anche il Team Principalscuderia di Maranello. “Una grande soddisfazione per quanto fatto dae per tutta la Ferrari Driver Academy, dal momento che i nostri piloti si sono posti ...

